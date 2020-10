Zeman: Žádný lockdown, který by ohrozil českou ekonomiku

„Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože si domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit,” řekl Zeman v rozhovoru pro deník Blesk. Uzavření ekonomiky by podle něj mělo podobné důsledky jako virus.

Prezident ocenil přístup Bavorska, které pokutuje nenošení roušek a žádá zvýšení pokut v rámci celého Německa. „Nemáme tak vysokou životní úroveň jako v Německu, máme ji zhruba třetinovou, podle toho by měla vypadat pokuta. Myslím dva, maximálně tři tisíce korun by dostačovalo,” řekl Zeman. Důsledně by ji měla vymáhat policie, které by mohla pomoci podle hlavy státu městská policie.