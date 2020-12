Zeman vyzval lidi, aby se očkovali proti covidu-19

Zaměření projevu na virovou nákazu bylo patrné už z úvodních slov. „Dnešní hodnocení bude bohužel smutné. Zasáhla nás epidemie koronaviru, kterou jsme možná dokázali překonat díky profesoru Prymulovi v její první vlně, ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali jsme se, že jsme tuto epidemii potlačili. Říkala to opozice, které vyzývala k rozvolnění, říkala to vláda, a především si to přála celá veřejnost. A díky tomu došlo k druhé vlně epidemie.”