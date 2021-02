Zeman varoval ústavní soudce před neřešitelnou krizí

Připomněl, že návrh byl podán před třemi lety, a poukázal rovněž na to, že již rozhodl o vypsání voleb do Sněmovny, které se uskuteční 8. a 9. října, v důsledku čehož již byla zahájena volební kampaň a podniknuty další záležitosti stran přípravy voleb.

„Nicméně to nejpodstatnější, co rozhodování ve výše uvedeném řízení může znamenat, je destabilizace ústavního systému České republiky,“ tvrdí prezident v dopise pro Ústavní soud.

„Jako hlava státu se ovšem musím zabývat při výkonu ústavní funkce také otázkou, co když taková politická dohoda nalezena nebude. V případě, kdy nedojde mezi oběma komorami Parlamentu ČR k dohodě například na uspořádání volebních krajů, nastává okamžik ústavní krize, pro kterou nemá Ústava ČR nastavené způsoby řešení,“ tvrdí Zeman s tím, že by mohlo dojít k zániku mandátů stávající Sněmovny, přičemž situaci by podle něj nemohl napravit ani Senát.

„V takové situaci by ani vláda České republiky nebyla povinna podat demisi v souladu s čl. 73 odst. 2 větou druhou Ústavy ČR, neboť by ani neproběhla ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny,“ popsal Zeman nebezpečný scénář „neřešitelné ústavní krize“.

„Má-li nastat spravedlnost, musí přicházet co nejrychleji, aby byla s to naplnit očekávání a měla předpokládaný užitek. V situaci, kdy Ústavní soud nebyl schopen rozhodnout v řízení po dobu více jak tří let, považuji úvahy o zrušení části volebního zákona několik měsíců před volbami za silně destabilizující politický a ústavní systém České republiky s nedozírnými následky a otázkami, na které nemůže znát odpověď ani prezident republiky, ani Ústavní soud,“ apeloval prezident, podle něhož by v případě zjevné protiústavnosti jednal včas, aby mohla být situace včas vyřešena.