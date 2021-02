Zeman: Uzávěra průmyslu je riskantní, důležité jsou roušky a testování

Prezident Miloš Zemna by se nebránil zavedení lockdownu v průmyslu, ačkoliv je to riskantní, pokud by současná opatření nezabrala. Doufá ale, že k tomuto kroku nedojde. Řekl to v rozhovoru pro televizi CNN Prima News. Prezident je přesvědčen, že v září epidemie skončí díky vakcinaci. V té době by podle jeho slov měla být větší část národa proočkována.