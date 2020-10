Zeman se ceremoniálu vzdát nechce

„Z mého pohledu ideální řešení by bylo, kdyby pan prezident pronesl projev a zmínil tam ty jednotlivé vyznamenané a pak, až ta situace bude lepší, tak to vyznamenání bylo předáno.Ten dopad do veřejnosti není vhodný, protože to zase bude vypadat, že jsou tady různé úrovně toho, co kdo může,“ řekl v neděli Hamáček.