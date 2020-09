Zeman probere se spřízněnými ústavními činiteli zahraniční politiku

Vedle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měli dorazit ministři zahraničí a vnitra Tomáš Petříček a Jan Hamáček (oba ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Tématy jednání by mohly být vztahy s Ruskem a Čínou, brexit, případně migrace. Řešit by se mohla i spolupráce v rámci zemí Visegrádské čtyřky. Diskuse by se mohla točit i kolem koordinace zahraničních cest členů vlády a parlamentu.