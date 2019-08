Zeman podepsal zavedení elektronických dálničních známek i snazší řešení dluhů z dětství

Lidé by se peněžitých závazků z dětství mohli zbavit podle novely za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků. [celá zpráva]