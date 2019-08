Senát schválil rychlejší oddlužení pro děti žijící v dluhové pasti

„V minulosti bylo možné, aby nespravedlivě vznikaly dětské dluhy. Novela insolvenčního zákona neznamená milost, ale férovou šanci pro lidi, kteří se dostali do dluhové pasti. Nově tak dostanou děti čistý štít,“ řekla na půdě Senátu poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

Pokud se nějaký člověk dostal do zadlužení v rámci dětských dluhů, dostane tři roky na to, aby část věřitelům splatil. „Na rozdíl od obecného oddlužení neplatí pro ně tedy pět let, ale pouze tři roky. Nebude pro ně platit ani podmínka splacení třiceti procent,“ doplnila Valachová.