Zeman nebude vetovat novelu volebního zákona

Ačkoliv Zeman nesouhlasí s korespondenční volbou, kterou zvažuje do předlohy vložit Senát, a považuje to za hloupost, tak naznačil, že by změnu neblokoval svým vetem. Institut korespondenční volby podle něj nebyl příliš úspěšný ve Spojených státech nebo v Rakousku. „Ale dobře, když tam Senát pro zahraniční Čechy propasíruje korespondenční volbu, tak co se dá dělat, je to hloupost, ale hloupostí se v politice děje dost,” řekl.

Zeman řekl, že byl vždy zastánce 14 volebních krajů. Jeden volební obvod má podle něj nevýhodu, protože ztěžuje možnost vyniknout krajským politikům jako lídrům kandidátek. Přepočet hlasů voličů na mandáty označil za věčnou diskusi.

Novela volebního zákona musí být přijata kvůli verdiktu Ústavního soudu, který před dvěma měsíci zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňující velké. Bez náhrady tohoto přepočtu hlasů na mandáty nebude možné plně realizovat sněmovní volby, které se budou konat 8. a 9. října.

Nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, který opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud, schválila minulý týden Sněmovna. Mandáty se budou přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran. Volebním koalicím bude stačit pro vstup do dolní komory méně hlasů než v minulosti. Změny nyní posoudí Senát. Sněmovna s ním úpravy předem projednávala.

V demisi až do voleb?

Zeman současně v neděli řekl, že pokud by komunisté vypověděli vládě hnutí ANO a ČSSD toleranční dohodu, a poslanci by následně vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby kabinet vládl v demisi až do podzimních voleb.

Zeman označil snahu některých komunistů vypovědět tzv. toleranční patent za legitimní, šest měsíců před volbami ji ale pokládá za zbytečnou. Pokud by ale Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, není podle Zemana v ústavě stanovena doba, po kterou může kabinet v demisi vládnout.

„Já bych se snažil v tomto případě přesvědčovat všechny parlamentní strany, aby vyčkaly do voleb s tím, že je zbytečné, abychom tady měli dvě vlády v krátkém časovém sledu,” řekl. Stálo by to hodně peněz a vytvářelo by to zbytečný chaos a nestabilitu, dodal.

Zeman: Zapojení Rosatomu do tendru na Dukovany je v našem zájmu

Došlo i na otázku diskutované dostavby jaderných bloků v elektrárnách Dukovany a Temelín. Podle Zemana by do tendru měl být připuštěn i ruský Rosatom, před nímž varovaly české zpravodajské služby a odmítá ho i opozice, protože větší počet uchazečů sráží ceny dolů.

„Jenom ekonomický analfabet neví, že čím nižší počet uchazečů, tím je zákonitě vyšší cena,” řekl Zeman. „Takže když na základě blouznění zpravodajských služeb vyřadíte některé uchazeče, dokonce dva z pěti, tak tím zákonitě vzroste cena těch zbývajících tří, kteří budou ve slabším konkurenčním prostředí,” poznamenal s tím, že rozdíl pak může být v řádu několika desítek miliard, což zaplatí čeští daňoví poplatníci.