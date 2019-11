Zeman láká Šámala na Ústavní soud

„Prezident si mě pozval k sobě ve středu, kdy jsem dostal tu nabídku. Vzal jsem si čtrnáct dnů na rozmyšlenou, s čímž prezident souhlasil, a po čtrnácti dnech se znovu sejdeme a vyřešíme to spolu,“ řekl v pátek Právu Šámal.

Ústavnímu soudu chybí soudce od února, kdy se mandátu vzdal Jan Musil. Místo něj chtěl Zeman nominovat někdejšího děkana Právnické fakulty UK Aleše Gerlocha, ale toho neschválil Senát.

Uznávaný expert na trestní právo

Jak Šámal Právo upozornil, v ÚS je nyní jediný specialista na trestní právo, někdejší náměstek nejvyšší státní zástupkyně Jaroslav Fenyk. A Šámal jako uznávaný expert na tuto problematiku, který je navíc hlavním autorem posledního a dosud platného trestního zákoníku, by byl druhým v řadě.

„Samozřejmě je to nějaký posun, ale zároveň je to i o tom, že bych chtěl ještě něco udělat na Nejvyšším soudě. Musím to prostě zvážit. Přišlo to celkem náhle,“ podotkl Šámal. O tom, že by se později mohl stát i předsedou ÚS, nemůže být podle něj nyní vůbec řeč.

„Funkce předsedy je obsazená (Pavlem Rychetským) podle mého názoru velmi dobře, takže žádnou takovou ambici v současné době nemám,“ dodal Šámal. Pokud by na Zemanovu nabídku kývl a prošel by v Senátu, musel by prezident řešit další personální problém: nového předsedu Nejvyššího soudu. Podle Respektu by jím mohl být místopředseda Roman Fiala.

V Senátu má šanci

Šámal by mohl mít v Senátu šanci na schválení do ÚS. Předseda osmnáctihlavého klubu ODS Miloš Vystrčil Právu řekl, že osobně by ho podpořil. Zatím o tom nejednali.

Místopředseda klubu ČSSD Jiří Dienstbier uvedl, že s nominací Šámala nemá problém. Šéf klubu ČSSD, který čítá třináct členů, Petr Vícha Právu sdělil, že každý senátor se rozhodne sám za sebe. O Šámalovi bude v úterý jednat devatenáctičlenný klub STAN, upřesnil jeho předseda Petr Holeček.