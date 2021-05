Zeman jmenoval Vojtěcha ministrem zdravotnictví. Podruhé a bez ceremoniálu

Jmenování proběhlo na Pražském hradě bez tradiční slavnostní ceremonie a bez přítomnosti médií. Staronový ministr si pouze převzal podepsaný jmenovací dekret. Na Twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jmenoval Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva zdravotnictví České republiky. pic.twitter.com/ZROgMp5SfX

Zeman Vojtěcha jmenoval už podruhé od říjnových voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Vojtěch řídil resort od 13. prosince 2017 až do loňského 21. září. Tehdy odstoupil z funkce poté, co čelil kritice za nedostatečnou komunikaci či neprůhledné nákupy zdravotnických ochranných pomůcek v raných fázích epidemie koronaviru.