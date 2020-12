Zeman hraje veřejnou válku s BIS. Žádné pochybení jsme nenašli, řekl Benda

„Myslím, že je velmi nešťastné, že tu probíhá v podstatě veřejná válka mezi prezidentem republiky a Bezpečnostní informační službou. Nesvědčí to vůbec ničemu a poškozuje to Českou republiku jako celek,“ řekl Novinkám.

Benda si však nemyslí, že by se k nim případné informace dostaly. „Věřím, že to není možné, pokud by náhodou bylo, musí konat Národní bezpečnostní úřad a prověřit, jakým způsobem se nakládá s informacemi na Pražském hradě. Šlo by nepochybně o spáchání trestného činu,“ podotkl.