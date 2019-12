Zeman: Cítím se dobře, když mám v Lánech pyžamový den

Zeman naznačil, že absolvuje celé funkční období, když řekl, že „do volby zbývá tři a čtvrt roku“. Dodal, že přibral čtyři kila a cítí se dobře: „No, tak když jsem občas v Lánech a mám takzvaný pyžamový den, tak se cítím výborně. Ale protože moji přátelé mají pocit, že mám být více vytížený, tak samozřejmě musím pracovat, plnit prezidentské povinnosti. Zrovna dnes mi přivezli novou verzi mého programu a v několika volných dnech se náhle objevilo buď jmenování velvyslanců, rektora, nebo co všechno. Nu, tak jsem pokrčil rameny, řekl si, že jsem prezident a musím pracovat. A o to více se budu těšit na pyžamový den.“

Podle něj je však dobře, když už první zájemci oznámili, že chtějí jít do voleb, byť budou až za tři roky. „Nu, myslím si, že je to samozřejmě dobře. Z důvodu, že během tohoto období by se občané měli seznámit s jednotlivými kandidáty, a na to potřebují čas. Samozřejmě, že když ti kandidáti zatím nic neudělali a nedokázali, tak je to seznamování poněkud prázdné a zbytečné. Ale připusťme, že jsou tam i lidé, kteří něco dokázali.“

Zeman však v rozhovoru nechtěl příliš spekulovat, co bude. Sám řekl: „Nu, mám rád přísloví – tuším, že anglické – Solve a problem when you face it (Řeš problém, až když mu čelíš). Kdyby spadl meteorit na lánský zámek, tak bych zavolal nějakou stavební firmu, aby zámek nechala opravit.”