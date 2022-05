Zeman: Atentát na Heydricha byl klíčovou událostí dějin Evropy a světa

Zeman v projevu připomněl požadavek odbojové skupiny Jindra, která varovala před množstvím obětí mezi Čechy v případě atentátu na Heydricha a za cíl doporučila kolaboranta Emanuela Moravce. Podle Zemana ale útok na Heydricha za následné oběti stál. Českému národu v Heydrichových plánech hrozilo vyhubení nebo odsun, řekl. Pokud by výsadkáři zaútočili na Moravce, znamenalo by to pouze nahrazení jednoho kolaboranta druhým, protože byl snadno nahraditelný.