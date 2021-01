Zeman: ANO a ČSSD by měly uzavřít koalici

Hnutí ANO a ČSSD by měly před volbami uzavřít koalici. V rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu Dnes to řekl prezident Miloš Zeman. Zmínil to při poznámce o koalicích stran, které by se do Sněmovny samostatně možná jinak nedostaly. Některé volební modely ukázaly, že by ČSSD neměla potřebných pět procent pro vstup do Sněmovny. Možnost sestavit vládu by podle Zemana dostala strana, nikoli koalice, která by získala nejvíce mandátů.