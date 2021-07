Zdravotníci: Nechoďte ve zničených obcích v žabkách!

„Chápu, že je tady vedro, ale není možné tu chodit v žabkách. Pít by se v těchto vedrech mělo téměř neustále. Nelíbí se nám ani pohyb na střechách bez jištění lany. Ideální by bylo, kdyby práce začínala brzy ráno, pak si všichni od 12 do 15 hodin někam zalezli a následně se dělalo až do setmění,“ řekl Právu lékař Lukáš Bučka z traumatýmu Fakultní nemocnice Brno.