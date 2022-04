Zdechovský: KDU-ČSL musí zamakat, nebo z ní bude jen moravská strana

Zodpovídal jste jako manažer za kampaň Spolu do podzimních parlamentních voleb, po kterých lidovci získali 22 poslaneckých křesel, což překonalo i nejúspěšnější období Josefa Luxe. Dosáhli jste stropu?

Spíše se bojím toho, že se ten výsledek nemusí zopakovat, že řada lidí usne na vavřínech a bude si říkat, že máme úspěch, kdy se i v posledních senátních volbách rozšířil počet našich zástupců. Navíc teď budeme mít více kandidátek do komunálních voleb díky koalici Spolu, a to v řadě míst, kde bychom vlastní kandidátku nikdy nevytvořili.

Vnímáme, že dělící linie, která se táhne od Jihočeského kraje směrem k Hradci Králové a Náchodu, tu existuje, a nejsme v současnou chvíli ji schopni lehce překonat. Do budoucna musíme zamakat, abychom třeba v Libereckém kraji, Praze nebo středních Čechách dosahovali výsledků nad pět procent. Jinak bude tahle strana pouze moravská.

Nemohou to ale tedy ODS a TOP 09 vnímat i tak, že jim pouze berete místa na kandidátkách?

Procentuálně mohou hlasy našich voličů výrazným způsobem přispět k výsledku. Naši voliči chodí k volbám.

Nicméně i na sjezdu stále padalo, že KDU-ČSL jako samostatná strana balancuje na 5procentní hranici volitelnosti. Kdo je vlastně nyní váš tradiční volič? Je to konzervativní katolík?

Ne, máme ho definovaného jako ženu ve věku 25-50 let, která chodí do práce, má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a bydlí většinou v sídlech do 35 tisíc obyvatel.

Ale pokud chceme s tou stranou něco udělat, musíme tohle spektrum rozšířit. Musíme daleko více reflektovat například témata z oblasti bezpečnosti, která zajímají muže, nebo ekologie, která zajímá i část prvovoličů.

Nevnímáte jako limitaci při získávání nových voličů, že jste křesťansko-demokratická strana v zemi, která je převážně ateistická?

(nesouhlasně kroutí hlavou) Začali jsme používat značku lidovci. Chceme být moderní lidová strana tak, jako to bylo myšleno původními otci zakladateli. Nesvazovat to pouze s křesťanstvím. V posledních evropských volbách za nás kandidoval i buddhista.

Je potřeba se otevírat i pro tyto lidi bez ohledu na vyznání. Řada lidí v sále jsou nevěřící, nebo inklinují k husitství. (rozhovor probíhal na víkendovém sjezdu KDU-ČSL. pozn. red)

Takže myslím, že bychom měli přemýšlet nad tím, abychom byli znovu lidoví, ne papežštější než papež.

Není pro vás cesta vytvoření německé obdoby CDU-CSU?

Je to jedna z možných variant. Nicméně KDU-ČSL chce jít cestou samostatné strany.

Chce to KDU-ČSL, nebo Tomáš Zdechovský?

Chce to většina KDU-ČSL. V předsednictvu jsme na to měli x debat a nebyl to kámen úrazu. Zaznívaly názory, jestli se spojit s TOP 09, jestli společně spolupracovat, přidat se k ODS…

Takže se nekloníte k tomu, co zmiňoval v projevu předseda Marian Jurečka, že byste měli rok před parlamentními volbami říct, zda opakovat SPOLU?

Uvidíme, jakým způsobem dopadnou senátní a komunální volby.

Co by bylo faktorem, že byste šli od sebe?

Výrazný neúspěch. Pokud by zaznamenala KDU-ČSL výrazný neúspěch a samostatně by bylo vidět, že by ta značka byla přítěží, tak je ta debata určitě legitimní.

Vy máte pocit, že by mohla být přítěží?

Dělám všechno pro to, aby nebyla. Samotná značka KDU-ČSL tak, jak byla v minulosti vnímána, mohla kdysi být přítěží. Chci, aby naopak získala těch procent víc a víc. Mimochodem to nemusí být KDU-ČSL, ale značka lidová strana, nebo lidovci.

S ohledem na to, že jste vládě obsadili mimo jiné resort práce a sociálních věcí po ČSSD, můžete přebírat jejich dosavadní voliče?

V současné době levicového sociálně-demokratického voliče spíše spolknou Piráti. Samozřejmě by byla škoda se o něj nepoprat. Nejsme ale strana, která by každému za každou cenu rozdávala. To není styl KDU-ČSL, která má ve svém programu třeba zásluhovost. Nechceme rozdávat sociální dávky všem, ale pomáhat adresně.

Takže proč vás volit? Čím chcete levicového voliče přilákat?

Tím, že budeme zaprvé mluvit na rovinu, zadruhé ukážeme, že sociální síť, která je spojena s ministerstvem práce a sociálních věcí, bude fungovat. Za třetí, že se důchodový systém změní tak, aby byl financovatelný, dlouhodobě udržitelný a měl v sobě i tu zásluhovost.

Nad čím by podle vás měla strana do budoucna ještě přemýšlet?

Měla by výrazně rozšířit okruh lidí, který za ní nebo za značku komunikuje. V současné době to bylo hodně na Marianu Jurečkovi a my těch osobností potřebujeme třeba pět šest, které budou mediálně schopné hrát nějaká důležitá témata.

A potřebujeme přestat být reaktivní. Už nejsme opozice. Nemusíme reagovat na vládu, my jsme vláda. Opozice nám nebude diktovat témata. My musíme být ti, kteří je budou nosit.

To zní, že máte, pocit, že se vám to nyní úplně nedaří. Proč tomu tak je?

Nemáme zkušenosti. Byli jsme vhození do témat. Teď přišla ukrajinská krize. Naše ministři často reagují, že přemýšlíme i nad Čechy, a že nedáváme peníze jenom Ukrajincům. Myslím, že to není potřeba říkat.

Není to legitimní říkat, když šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová mluví o tom, že až 30 procent lidí bude ohroženo chudobou?