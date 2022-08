Zbytečné náklady z kapes poplatníků? Funkční letiště zrušit, zanedbané renovovat

S návrhem na vybudování strategického podnikatelského parku na místě někdejšího vojenského letiště, které je však stále využíváno několika aerokluby či leteckou záchrankou, přišel resort průmyslu a obchodu. Kabinet premiéra Petra Fialy to posvětil.

Podle plánů by v Líních mohla vzniknout podnikatelská zóna o rozloze 391 hektarů. Automobilový koncern Volkswagen tam chce zřídit tzv. gigafactory, tedy továrnu na baterie, pro 4500 zaměstnanců, přičemž projekt by vyšel na zhruba 98 až 122 miliard korun.

„Je to hloupé rozhodnutí, je to zločin. Líně jsou jediné letiště se zpevněným povrchem v Plzeňském kraji, takové letiště nemá využití jen při obraně země, ale i při různých katastrofách, ať již živelných, nebo průmyslových. Jeho role je nezastupitelná, a problém je, že po jeho likvidaci již žádné nové letiště obdobných parametrů nikdo nevybuduje. Nejen v Plzeňském kraji, ale ani v ČR,“ okomentoval nyní vládní záměr.

Podle něj by na umístění gigafactory byly vhodnější jiné lokality, například různé brownfieldy.

Plán na zrušení letiště v Líních budí rozpaky i ve světle toho, že armáda chce zpět získat a využít bývalé armádní letiště Hradčany v Ralsku na Českolipsku. Tamní dva a půl kilometru dlouhá přistávací dráha je ucházející, ale zbytek areálu je v dezolátním stavu, nadto jsou tamní hangáry rozprodány nebo je mají pronajaté soukromé firmy. Musely by se vykoupit a zrenovovat, což by si vyžádalo nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Zda existuje nějaký důvod, proč by mělo být letiště umístěné v Ralsku pro stát výhodnější než v Líních, vláda ani ministerstvo neuvedly.

Vybudování průmyslového parku namísto letiště v Líních podle schváleného vládního usnesení však ještě není hotová věc. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) od kolegů dostala za úkol, aby do konce srpna rozhodla, zda nejde o strategický objekt pro obranu státu.

Pokud by se tak stalo, developerům by se muselo zřejmě najít jiné místo, ale stát by ušetřil peníze za demoliční a další související práce.