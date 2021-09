Zbytečné měsíce v ústavech: Čekání dětí na pěstouny drhne u soudů

Podle současné praxe takové děti obvykle putují do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), což jsou například klokánky.

Když je dítě uklizené v ústavu, soudy se o něj už nezajímají Bohumila Krejčíková, Aliance náhradních rodin

Pokud se rodinnou situaci nepodaří brzy vyřešit, jdou do přechodné pěstounské péče, o tom ale musí rozhodnout soud. A může se stát, že kvůli nepružnosti soudů se některé děti v ústavní péči zadrhnou na dlouhé měsíce místo toho, aby šly k pěstounům.

Právě v takových případech by měla pomoci novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou nedávno po dlouhých peripetiích schválili poslanci a nyní ji mají na stole senátoři.

„Měli jsme případ dítěte, které bylo takhle umístěno do ZDVOP a mělo jít do přechodné pěstounské péče. Soud ale s rozhodnutím otálel čtyři měsíce a dítě leželo v kojeneckém ústavu, přitom mohlo být dávno v rodině. Takových případů bylo jen za poslední dobu několik,“ řekla Právu předsedkyně Aliance náhradních rodin ČR Bohumila Krejčíková.

V novele existuje ustanovení, podle kterého by mohl o odebrání dítěte a jeho umístění do přechodné pěstounské péče okamžitě rozhodnout orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD), a nikoliv soud. Ten by podle normy pak musel rozhodnutí o umístění potvrdit „v co nejkratší době“, zpravidla do 24 hodin.

Podle Krejčíkové se jedná o pojistku pro případ, že by se rychle – například v nočních hodinách – nenašel soudní úředník, který by vydal předběžné opatření k umístění dítěte do přechodné pěstounské péče.

Rodin, které jsou připravené dítě přijmout okamžitě, je v ČR zhruba šest stovek. „Dávat dítě nejdřív do klokánku a poté přechodným pěstounům, nechat ho vlastně kolovat mezi institucemi, není pro jeho vývoj dobré. Navíc se někdy stane, že když je dítě ‚uklizené‘ v ústavu, soudy se o něj přestanou zajímat,“ řekla Krejčíková.

Obavy z českého Barnevernetu

Novela, kterou musí nyní posoudit Senát, zakazuje s účinností od roku 2025 umisťovat nejmenší děti do kojeneckých ústavů s výjimkou těžce zdravotně postižených a sourozeneckých skupin. Ustanovení, že OSPOD může rozhodnout o svěření dítěte i bez soudu, je ale pro mnohé kontroverzní.

Na senátory se obrátila sociální pracovnice a pedagožka Blanka Vildová, která se obává, že změna zákona otevírá dveře pro „český Barnevernet“ po vzoru norské sociální služby. Ta je proslulá tvrdým přístupem při odebírání dětí z rodin.

„Odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvézt ho na druhý konec republiky přechodným pěstounům, to je proti zájmům dítěte a je i v rozporu s Listinou základních práv a svobod,“ stojí v dopise Vildové.

Podle Krejčíkové jsou ale tyto obavy neopodstatněné. Připomněla, že odebírání dětí z rodin i přes nesouhlas rodičů se děje i dnes. „Soud by musel podle novely do 24 hodin rozhodnout, a pokud by shledal, že k odebrání nebyl důvod, dítě by se vrátilo do rodiny,“ řekla Právu.

Předsedkyně vládního výboru pro práva dětí Klára Laurenčíková Právu řekla, že naopak podle Úmluvy o právech dítěte má umístění dítěte v rodině, byť náhradní, přednost před ústavní výchovou. „Žádné pobytové ústavní zařízení nemůže plnohodnotně nahradit rodinné prostředí,“ řekla.