Zbrojaři proti Petříčkovi: Česko vyklízí pole konkurenci

Ministerstvo např. zakázalo státnímu podniku Explosia vývoz střelného prachu do Turecka. Na zákazu exportu zbraní do Turecka se shodly evropské země poté, co Turci obsadili minulý rok syrské příhraniční oblasti. Podle Hynka je ale rozdíl mezi zbraněmi a střelným prachem. Navíc embargo nebrání italským, francouzským a španělským firmám dál vyvážet do Turecka nejen střelný prach, ale i střelivo.