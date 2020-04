Zavřené kadeřnictví a kosmetiky vadí Čechům víc než zavřené hranice

Vládní zákaz cestování z Česka do ciziny kvůli koronaviru je podle naprosté většiny Čechů nezbytný. Naopak omezení cest po Česku je podle části lidí už zbytečné a většina lidí by toto omezení co nejdříve uvolnila. Vyplývá to z průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 16. dubna firma European National Panels. Více než polovina Čechů by chtěla, aby byly co nejdříve otevřeny kadeřnictví a kosmetiky.