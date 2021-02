Zavlečeme si ze Zanzibaru agresivní virus?

Češi budou mít zakázáno kvůli mutacím cestovat do Brazílie, JAR či na Zanzibar

„Cestovky sem hrnou jedno letadlo za druhým. Češi létají z Prahy. Já sám mám hned několik známých, kteří se sem v následujících týdnech chystají,“ vylíčil Právu muž, který tam tráví dovolenou. Přitom na ostrově život běží, jako by covid nebyl. „Žádné roušky, žádné rozestupy,“ popsal situaci připomínající hromadné promořování.

Vláda na cestování do Zanzibaru, ale také například do Brazílie, zareagovala. Ministerstvo zdravotnictví českým občanům od 26. února do 11. dubna až na neodkladné výjimky zakázalo vstup zemí s extrémním rizikem výskytu těchto mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Svazijsko, Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.