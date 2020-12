Závěr týdne bude zatažený a mlhavý, po víkendu by mohlo i nasněžit

Na konci týdne bude v Česku vesměs zataženo a mlhavo, pouze na horách vysvitne sluníčko. Teploty se budou pohybovat kolem nuly. Řidiči by si pak měli dát pozor na ledovku na silnicích, příští týden by mohlo i nasněžit. Novinkám to sdělila Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.