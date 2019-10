Zavedení eutanazie v Česku? Poslanci z toho nejsou moc nadšení

„Jsem přesvědčen, že současná medicína nabízí dostatek možností, jak lidem zajistit důstojný konec života, například paliativní zařízení. U těch lidí často dochází k usmíření a uzavření některých věcí, je to o důstojném umírání a příležitosti k tomu,“ řekl Novinkám šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Předpokládá, že ostatní lidovečtí poslanci mají stejný názor. „Nebudu podporovat asistovanou sebevraždu,“ dodal Bartošek.

Míra zneužitelnosti je obrovská Miroslav Kalousek (TOP 09)

Proti zavedení eutanazie se staví i Bohuslav Svoboda z ODS. „Eutanazii rozhodně nepodpořím. Etický rozměr celé věci mi to z pozice lékaře nedovoluje. Stejný postoj doporučím i členům našeho poslaneckého klubu,“ sdělil Novinkám.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek varoval před zneužitím eutanazie. „Já jsem naprosto zásadní odpůrce. Míra zneužitelnosti je obrovská a neumím si představit, že bych hlasoval pro eutanazii,“ konstatoval Kalousek.

Podobně to vidí i šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. „Svůj názor na zavedení eutanázie jsem nezměnil. Je to mimořádně rizikový institut, u kterého stát nedokáže zabránit zneužití. Proto by jej také neměl zavádět do právního řádu,“ míní.

Nejistá je i podpora ANO

Šéf nejsilnějšího poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek Novinkám sdělil, že se o návrhu Procházkové zatím nebavili. „Já osobně počkám na tu diskuzi, abych slyšel pro a proti, v tuto chvíli nemám jasný názor,“ uvedl Faltýnek.

Jasno nemá ani SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je v prvé řadě eutanázii veřejně diskutovat. „Tak radikální věci nejsou podle mě politická věc, ale opravdu to je na celé společnosti, aby si vydiskutovala, co je pro ni přijatelné,“ napsal Novinkám.

Dodal, že jde o výsostně etický a morální problém. „Navíc hrozí zneužití proti bezmocným starým lidem. Pro SPD je prioritou podpora stacionární a mobilní hospicové péče,“ doplnil Okamura.

Michálek: Lidé mají právo si rozhodnout sami

Eutanazii vysloveně podporují pouze Piráti. „Určitě ten návrh podpořím, pokud to bude za regulovaných podmínek, aby to nebylo zneužitelné. Na klubu jsme to ještě neprojednávali, ale jsme liberální strana. Myslím, že většina našich členů podporuje, aby si lidé mohli rozhodovat o svých záležitostech sami,“ řekl Novinkám.

Šéf poslanců STAN Jan Farský nechtěl návrh komentovat, dokud ho nebude mít na stole. KSČM na dotaz Novinek nereagovala.

Procházková chce zákon, který by do českého právního řádu zavedl eutanazii, předložit do konce letošního roku.