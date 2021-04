Zástupci SŠ a VŠ: Pusťte studenty do škol, 26. duben je hraniční

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek řekl, že je tlak na to, aby se kromě praktické výuky mohly vrátit další děti do školek k předškolákům či se omezila rotace na prvním stupni základních škol, kde se třídy ve školách po týdnu střídají. Podle Plagy chce ministerstvo školství v souladu s doporučením epidemiologů s otevřením školek počkat, až bude přibývat méně než 100 případů nakažených s covidem-19 na 100 000 obyvatel za sedm dní (v současnosti jde o 210 případů – pozn. red.).

„Nyní spekulovat s tím, že pustíme malé děti a zase obětujeme střední školy a vysoké školy, to bych vnímal už jako velký problém,“ řekl Zajíček.

Podle něj je už i obnovení od 26. dubna pro střední školy a studenty hraniční. Připomněl, že se praktická výuka původně měla obnovit 19. dubna, ale vláda to na doporučení epidemiologů odsunula. Podle Zajíčka bylo důvodem to, že vláda dala přednost otevření například obchodů s dětským oblečením nebo čistíren. Doufá proto, že datum 26. dubna pro praktickou výuku kabinet dnes potvrdí. „Je to věc, se kterou více méně počítáme,“ dodal.