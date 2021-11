Zástupci Pirátů podle Bohemia Energy obléhali areál Horse Park, ti to odmítají

Zástupci Pirátské strany podle společnosti Bohemia Energy ve čtvrtek obléhali jezdecký Horse Park Kamenný Dvůr, který vlastní majitel firmy Jiří Písařík, zamezovali přístupu do areálu a sledovali jeho zaměstnance. V tiskovém prohlášení to v pátek uvedla mluvčí skupiny Bohemia Energy (BE) Hana Novotná.