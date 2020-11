Zase bude všechno jinak: Havlíček chce obchody i v neděli a více zákazníků uvnitř

„Pokud by situace měla směřovat k tomu, že by se měly vytvářet fronty, kdyby byla neúnosná, tak v pátek kabinetu navrhnu dva lidi na 15 metrů čtverečních,“ sdělil Právu Havlíček.

Omezení počtu zákazníků podle velikosti prodejní plochy začalo platit ve středu. Vláda pravidla zpřísnila i přes celkové zlepšování epidemiologické situace v ČR a varování obchodníků, že s tím budou problémy.

Někde opatření způsobilo fronty či zdržení a zaznamenány byly i případy, kdy se matky s kočárky měly problém dostat do obchodu, neboť nebyly s to mít vedle kočárku i nákupní vozík - právě počtem vozíků a košíků některé řetězce regulovaly množství zákazníků.

I tento problém by chtěl Havlíček v pátek na vládě řešit.

Uzavření obchodů v neděli a limitace počtu zákazníků se nezamlouvá ani obchodníkům.

„Pokud by vláda chtěla tento limit kompenzovat, musela by především otevřít v neděli. Největší koncentrace lidí je právě v sobotu a v pondělí kvůli zavřené neděli, to by část problémů vyřešilo,” míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Současně by chtěl Havlíček jednat i o tom, aby měly obchody delší otevírací dobu. Vláda v pátek projedná přechod z aktuálního pátého stupně systému PES, jímž se řídí přijímání a uvolňování opatření, na čtvrtý, a to od pondělka. To by mimo jiné znamenalo, že se zákaz vycházení posune z deváté hodiny večer na jedenáctou.

„Myslím, že by otevření obchodů do této doby stálo za to,“ poznamenal Havlíček. Stejně dlouho by měly mít možnost prodávat jídla ve výdejních okénkách i restaurace.