Zaorálek zrušil vyběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie

Se zahájením nového řízení nebude Zaorálek spěchat. Nejprve zahájí diskusi o budoucím směřování galerie, ke které přizve také odborníky. „Nejde o to mít ředitele co nejdříve. Pravděpodobně se to ale do konce roku nestihne,“ komentoval své rozhodnutí Zaorálek. Zkritizoval také, že původní řízení nebylo dostatečně otevřené.