Žalobci žádají nižší tresty za drogy, ministerstvo o tom nechce slyšet

Státní zástupci by uvítali změnu trestů za drogovou kriminalitu. „Nemělo by jít primárně o samotné snižování horních hranic trestních sazeb, ale spíše o změnu jejich rozpětí,“ uvedl pro Právo odborník Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) na danou oblast Michal Basík. Soudci by tak měli více možností a mohli by dávat nižší tresty. To však naráží na odpor ministerstva spravedlnosti.