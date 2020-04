Zákaz vycestovat je protiústavní, říkají právníci

„Zákaz vycestovat po dobu jednoho roku je nesporně protiústavní. Ve chvíli, kdy by to dospělo tak daleko, že nesmíte nikam jet, tak to znamená, že uzavřete hranice a obsahově tak vyprázdníte listinu, ale hlavně pro to nemáte právní základ,” řekl Novinkám ústavní právník Jan Kysela.

Odkazoval se na to, že v rámci ústavních práv občanů, která jsou zakotvena v Základní listině práv a svobod, je zaručena svoboda pohybu.

Článek 14 Listiny základních práv a svobod 1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky*, má právo svobodně je opustit.

(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.

(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky*. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem. * Listina byla přijata ještě za dob federálního Československa a převedena do českého ústavního pořádku usnesením Předsednictva České národní rady.

„Nejde o to, že bychom listinu za nouzového stavu zavřeli do skříně a vyndali ji až poté. Ta stále platí. Rozdíl je jen v tom, že vláda může omezit svobodu pohybu a pobytu, ale je to napasování na minulé situace, jako byly například povodně,” pokračoval Kysela.

Otázkou podle Kysely zůstává, zda má argumentace vlády pro omezení cestování dostatečný základ v zákonech, podle kterých se řídí nyní. Jde o tzv. krizový zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví.

Jde o to, co strpíme

„V žádném zákoně není napsáno, že je možnost uzavřít hranice směrem ven. Je tam možnost uzavřít je zvenku dovnitř. A jde o to, jestli když máme epidemii, tak můžeme zákon překreslit. Právní úprava na pandemii zcela nepamatuje a jde o to, co vlastně strpíte,” dodává.

S nápady na zákaz vycestování nesouhlasí ani další ústavní právník Aleš Gerloch. „Mně osobně se nelíbí, když se mluví o lhůtách jako rok nebo dva, pokud to nemá racionální důvod,” řekl Novinkám.

Za nejvhodnější řešení považuje cestování se zpětnou karanténou. „Pokud trvá nouzový stav, tak po tu dobu může vláda omezit některá základní práva a mezi ně patří i svoboda pohybu, pokud jsou dány dostatečné důvody. Období by určitě nemělo být přehnaně dlouhé. Jako nejvhodnější řešení se mi zdá možnost vycestování třeba s karanténou při návratu. Pokud s tím ten druhý stát souhlasí,” dodal.

Nouzový stav zatím končí 30. dubna, o jeho prodloužení bude v úterý jednat Sněmovna. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) trvá na tom, že je potřeba nouzový stav prodloužit.

Neskákejme hru vlády a prezidenta, varuje opozice

Na to, že současnou situaci by neměli Češi strpět ani o minutu déle, než je ze zdravotnického hlediska nutné, soustavně upozorňuje opozice. Varuje před nápady na zákaz cestování na rok, či dokonce dva.

„Uzavření hranic je zásadním porušením práv českých občanů, které se nesmí prodlužovat ani o den navíc. Nemá smysl vůbec naskakovat na hru vládních představitelů a prezidenta s debatou na otevření hranic jen do několika málo destinací. Ani strach z viru nesmí paralyzovat naši vnímavost k omezování svobod a práv,” uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle Pirátů by slova prezidenta měla zůstat pouze ve formě rady. „Doporučení prezidenta v tom směru, že Česká republika má spoustu krásných míst pro objevování, je v pořádku pouze za předpokladu, že zůstane jen u doporučení. Není možné je vymáhat ročním zavřením hranic a lidem přikazovat, kde mají trávit dovolenou,” napsal Novinkám šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Podobně to vidí i lídr ODS Petr Fiala. „Zavřené hranice už tu kdysi byly, svobody a práva nelze zbytečně omezovat. Vláda by po týdnech zmatků konečně měla začít jednat systematicky a lidem říkat pravdu, místo chaosu a paniky, kterou každý den produkuje,” reagoval Novinkám šéf ODS Petr Fiala.

Kysela: Normálního stavu se nemusíme dočkat

Úvahy prezidenta republiky i vlády podle opozice, ale i podle Kysely postrádají věcné epidemiologické stanovisko.

Předseda Starostů Vít Rakušan se pozastavuje především nad tím, zda je cestování do Chorvatska zvažováno jen proto, že tam Češi rádi jezdí.

„Chci znát plán, jak postupně a za jakých podmínek se budou otevírat hranice. Nechci zase poslouchat a číst hádky jednotlivých členů vlády, co bude. Čekal bych, že se odliší 'rizikové' a 'méně rizikové' země, ne, že to bude Chorvatsko jedině proto, že tam jezdí hodně lidí,” apeluje na vládu Rakušan.