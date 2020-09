Zákaz klecových chovů bude od roku 2027, odklepli poslanci

Poslanci jsou totiž od začátku rozděleni do dvou hlavních táborů. Zastáncem současného stavu je právě Toman. Ten prosazoval, aby si každý spotřebitel sám rozhodl, z jakého chovu vejce preferuje.

„Pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů, domnívám se, že by měl být stanoven jednotně v celé EU, protože zákaz pouze pro ČR zhorší konkurenceschopnost našich zemědělců a vejce z klecových chovů se budou do ČR dovážet,“ uvedl během sněmovní rozpravy.