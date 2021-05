Zahraniční zbrojaři šponují ceny pro českou armádu. Přehnali to, říká Metnar

Armáda požaduje 52 děl Caesar, která by měla jezdit na podvozcích Tatra. Ministerstvo na ně má v rozpočtu připraveno 5,9 miliardy korun s DPH. Teď by mělo ale zaplatit přes devět miliard. Od izraelské firmy Rafael chce koupit protiraketový systém Spyder s tím, že cena by neměla překročit 10 miliard. Izraelci ale nyní požadují 15 miliard korun s DPH. Také jim podle Metnara napsali, že obrana trvá na původním rozpočtu.