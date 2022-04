Žáček: Zabavený majetek Rusů by mohl jít na obnovu Ukrajiny

ČR na rozdíl od dalších evropských zemí nezveřejňuje jména ruských občanů, kterých se sankce dotknou, kvůli paragrafu o mlčenlivost v zákoně o provádění mezinárodních sankcí. Je na místě změna legislativy?

Jedna věc jsou mezinárodní sankce, tedy reakce na seznamy EU nebo USA, které už nějak naplňujeme podle platné legislativy. A současně je teď velká diskuse, jestli nemusí vzniknout zákon o národních sankcích. V tom případě je možná debata, jak bychom to pojali.

Proč to u nás ale nejde stejně jako v Německu či Itálii, která naposledy zveřejnila, že zabavila v rámci sankcí EU ruskému podnikateli Alexeji Mordašovovi vilu na Sardinií?

Pokud budeme přijímat národní úpravu, je možné, aby se to tam řešilo. Teoreticky při návrhu zákona může být novela i zákona o (provádění) mezinárodních sankcích. Rozumím tomu zájmu.

Jak ten zájem už nyní třeba uspokojit?

Nebojím se toho, že byste si jako novinářská obec některé jména nezískali.

Ale je to dost, když to nebude potvrzeno, a tedy v rovině spekulací?

Jestliže na základě analýzy řekneme, že na seznamu jsou takové osoby, že není nutné chránit jejich identitu, můžeme k tomu dojít. Mimochodem nás radikalizuje situace, když vidíme, co se děje na Ukrajině. Vidíme mrtvé a obrovské válečné zločiny, které tam Rusové páchají. Na to nemůžeme nereagovat.

Když se ještě vrátíme k národní úpravě, co by měla obsahovat?

Měli bychom vytvořit instrument národních sankcí. Musíme definovat parametry, kdo by na nich měl být. Seznam teď vzniká. Na tvorbě se podílí více subjektů, a to policie, zpravodajské služby, Finanční analytický úřad (FAÚ), ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo spravedlnosti a řada dalších. Každý přispěl s něčím.

Zákon nemůže vzniknout bez dokonalé analýzy toho, co tady je. Když se netrefíte, necháte některý majetek uniknout. A když neošetříte to, že to bude registr do určité míry veřejný, tak otázky, které tu pokládáte, budete pokládat i nadále.

Jak proces tvorby zákona pokračuje?

Diskuse je i o mechanismu. Musí být řečeno, kdo to bude provádět. Například se bude muset vyřešit, jaká instituce se bude o majetek starat.

Když vidíte, kolik možných problémů tu je, neobáváte se toho, že to spadne pod stůl?

Vnímáme signály od vlády, premiéra (Petr Fiala za ODS – pozn. red.), ministra financí (Zbyněk Stanjura za ODS – pozn. red.) a ministra průmyslu a obchodu (Jozef Síkela za STAN – pozn. red.). Vůle tady je.

Minulý týden na vládě byl již analytický materiál, který obsahoval právní stanovisko. Vláda se seznámila s variantami, na kterých odborníci ministerstva financí ve spolupráci třeba s MPO ukazují, co je možné. Může se to změnit. Zatím to je tak, že na politický požadavek vlády přišla takováto odpověď od úředníků.

Kdy by mohl být tedy návrh na vládě přijat?

Řekl bych, že je to v horizontu týdnů.

Už dříve jste také zmiňoval, že se chystá zákon o tom, jak by se mělo poté nakládat se zmrazeným ruským majetkem. Jaké jsou podle vás možnosti?

V první řadě musíme být připraveni na to, že Ruská federace je schopna nacionalizovat cití majetek, což vidíme už na těch dvě stě letadlech. Máme tam naše firmy. Naši občané tam mají majetek a finanční prostředky. Jestli by na ně Putinův režim (ruského prezidenta Vladimíra Putina - pozn. red.) sáhl, musíme recipročně reagovat a ve stejné hodně na základě zákona třeba říct: ‚Toto ne. Konfiskujeme majetek a dáváme ho třeba na fond na obnovu Ukrajiny.‘.

Někteří právníci to zpochybňují s tím, že máme tak pevné jádro Ústavy ve formě Listiny základních práv a svobod, která se vztahuje nejenom na české občany, ale na všechny, kteří se zde pohybují (LZPS obsahuje mimo jiné právo vlastnit majetek – pozn.red.).

Ale pro mě je nepřijatelné, že těm lidem budeme vracet benefity. Souvisí to s tím, že se tady o ten majetek budete starat. Pokud to je byznys, kde se vydělávají peníze, musíte řešit, co s těmi penězi. A pak to jednou skončí a dovedu si ještě představit, že budou takhle „drzí“, že řeknou: ‚Vy jste se špatně starali. Tamhle se mi něco ztratilo nebo poškodilo. Takže se s vámi soudím.‘. Šlo by to k českým i mezinárodním soudům, a my bychom to mohli teoreticky prohrát.

Chci, aby pozice české republiky byla naprosto jasná a neprůstřelná, aby žádný Putinův pohůnek v budoucnosti nemohl na válce ještě po jejím skončení vydělat.

Kdy by zde mohlo být hotovo?