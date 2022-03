Začalo velké stěhování běženců z hotelů do ubytoven

Stěhovalo se i 60 Ukrajinců z vyhlášeného hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu na Blanensku, a to na středoškolský internát v Hustopečích na Břeclavsku. Odjížděli v dobrém. Důvody hoteliérů chápou.

„Byli u nás jako v rodině. Přilepšovali jsme jim moučníky. Vzali jsme je do jeskyní. S kolegy jsme uspořádali sbírku oblečení. Jsme schopni se o ně starat třeba týden. Z dlouhodobého hlediska to ale není možné. Musíme vydělávat,“ uvedl Zdeněk Kozman, ředitel hotelu.

Když dorazila první vlna uprchlíků z Ukrajiny, ubytování ihned nabídly také mnohé luxusní hotely. V Moravském krasu je to kromě Skalního mlýna i hotel Panorama v Blansku. Pak stát rozhodl, že bude na každého běžence platit za den ubytovatelům 180 korun.

O víkendu se odhadovalo, že jich kvůli nízkému poplatku bude nutné přestěhovat asi tisíc. Počty se neustále mění. Pracovníci krajského úřadu hledají volné ubytovny v regionu a ověřují u ubytovatelů, zda jim navýšená částka bude vyhovovat. Přestože uprchlická vlna pokračuje, zatím se stále daří, a to díky veřejnosti, běžencům shánět střechu nad hlavou.

„V žádném případě se kvůli stěhování nezlobím. Chovali se k nám tady moc hezky. V Česku jsou k nám hodní. Nepochybuji o tom, že se o nás dobře postarají,“ řekla Právu paní Olja z Dněpropetrovské oblasti, která z Ukrajiny uprchla jen s roční dcerkou. Do ubytovny v Hustopečích ji a další desítky běženců přepravil z krasu autobus hasičů.

Někteří běženci si našli vlastní ubytování sami, popřípadě jim pomohli jejich blízcí žijící v Česku. Například jednu z maminek se čtyřmi dětmi stěhovala až do Mohelna Kristýna Onderková z Vilémovic, která je se svým malým synkem na mateřské dovolené.

„Mrkla jsem na Facebook, kde ve skupině věnované pomoci běžencům hledala paní odvoz do Mohelna. Tam její rodinu ubytuje nějaký pán. Všichni jsme se spojili přes internet a domluvili se, že je tam zavezu. Jenže paní má čtyři děti, tak jsem ve skupině požádala o pomoc a hned se našel řidič, který nám pomůže svým autem s odvozem,“ uvedla mladá maminka, zatímco nakládala Ukrajince tašky do kufru vozu. „To, co se na Ukrajině děje, je hrozné. Musíme jim pomoct, prostě musíme,“ dodala, ještě než odjela.