Záběry z dronu ukazují, jak se změnily obce zasažené tornádem

Jihomoravský kraj dosud vynaložil více než 200 milionů korun na obnovu majetku, který poničilo tornádo. Mezi postižené obce rozdělil celkem 90 milionů korun.

Obyvatelům také velmi pomohly charity a neziskové organizace, kterým se podařilo vybrat stovky milionů korun. Diecézní charitě Brno dárci poslali přes 360 milionů korun, Člověk v tísni shromáždil 192 milionů a Nadace Via vyplatila přes 222 milionů.

V Hruškách byla poničena třetina obce

Jako první zasáhlo tornádo obec Hrušky, kde udělalo na obecním majetku škodu přes 55 milionů korun. Jana Filipovičová, starostka obce na události vzpomíná nerada. „Bezprostředně po tornádu jsme zjistili, že byla poškozena asi jedna třetina území obce," řekla Novinkám.

Tornádo poničilo hřbitov, mateřskou a základní školu a tělocvičnu. Zdemolováno muselo být celkem 63 objektů. Dnes jsou místní rádi, že mají kde bydlet, i přes to je podle starostky nedávné tornádo v Lanžhotě znepokojilo.

Moravská Nová Ves prostavěla dvě miliardy korun

V Moravské Nové Vsi byly poničeny stovky domů a síle tornáda neunikla ani komunitní Stodola, ve které se scházeli místní i slavní hosté. Městys do obnovy majetku investoval 170 milionů korun, přičemž největší škody tornádo napáchalo na střechách a oknech budov. I přes to, že stále probíhají stavební práce, život se navrací do normálu.

Srovnání před a po roce – Solární elektrárna Video: Novinky

Obyvatelka Zlata Maděřičová má hotovou střechu, okna i fasádu domu, znepokojení ale vyjádřila nad průtahy a papírováním ze strany státu.

„Působí to dojmem, že stát má filozofii dát nám co nejméně peněz,“ dodala s tím, že bez pomoci nadací a dárců by byla obnova velmi náročná. Podle starosty Marka Košuta se celková finanční pomoc vyšplhala ke 2 miliardám korun.

Obyvatelé Mikulčic mají strach z bouřkové sezóny

V Mikulčicích bylo poničeno tři sta domů, z nichž šedesát bylo určeno k demolici. I po roce se v obci usilovně pracuje na její obnově. „Mikulčice jsou teď jedno velké staveniště,“ řekl starosta Josef Dvořáček.

Škoda na obecním majetku byla vyčíslena na 70 milionů korun. V oblasti pokračuje obnova elektrické sítě, probíhá stavba asi třiceti novostaveb a místní pokračují v opravách. Nedávná bouřka v Lanžhotě ale v mnohých vyvolala vzpomínky na loňskou tragédii.

„Slyšela jsem ránu, šílenou ránu. Byly tady opřená kolečka, a spadlo to, já jsem měla strach, že nám zase letí pryč střecha. Opravdu se bojím,“ svěřila se Novinkám Miloslava Baťková, kterou minulý rok kvůli tornádu vážně poranily střepy z oken.

Lužice už jsou téměř opravené

V Lužicích je už většina domů opravených. Podle starosty Tomáše Kláska ale tornádo způsobilo škodu v řádu miliard korun. „Počítám do toho majetek lidí, majetek obcí, ale i majetek firem,“ uvedl pro ČTK.