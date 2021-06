Záběry z dronu: Poškozené vesnice na jihu Moravy zmodraly

Bourací práce v obcích postupně začínají. Tornádo vzalo mnoha lidem na jižní Moravě nejen střechy nad hlavou a hmotný majetek, ale také vzpomínky a příběhy spjaté s jejich domovy. "Nejde o materii domů, jde o lidi, vzpomínky, minulost i budoucnost, kterou mají lidé z míst, kde žijí a vyrůstají," popsala ČTK rodačka z Hrušek Zdeňka. Suť díky rychlé pomoci nejspíš za pár dní zmizí, odklízecí práce postupují velmi rychle, stejně jako provizorní opravy střech. Co nelze tak rychle vrátit, jsou stromy. Všechny vzrostlé jsou pryč. "Tam, kde prošlo tornádo, je to pláň, to je hrozně smutný pohled," dodala.