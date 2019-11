Za potíže ministra Tomana v Rusku může chyba Čechů, tvrdí Moskva

Toman s podnikatelskou delegací zkrátil tento týden svůj pětidenní pobyt v Rusku , když mu tamní úřady ve středu neumožnily přelet z Moskvy do Kazaně.

Ruské ministerstvo uvedlo, že problémy s přesunem do metropole Tatarstánu vznikly „výhradně v důsledku nedodržení celních předpisů Eurasijské ekonomické unie českou stranou”. Dodalo, že takového pochybení se čeští partneři nedopustili poprvé.

Ministr Petříček potvrdil, že za problémy delegace v Rusku nebyl politický záměr, ale papírování. Zároveň poznamenal, že kdyby byla vůle, pak by podle něj cesta pokračovat mohla.

„Shodujeme se na tom, že to byla skutečně technická záležitost. A my budeme s ruskou stranou jednat o tom, aby se do budoucna takováto situace nestala, protože podnikatelé, kteří se účastnili, tak nemohli pokračovat ve svých jednáních se svými protějšky v Kazani,” řekl Petříček.