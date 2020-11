Za slova o Bečvě bych si nafackoval, řekl Brabec ve Sněmovně

„Nikdy jsem na nikoho netlačil. A pokud mě někdo podezřívá z ovlivňování, tak pravděpodobně soudí podle sebe, co by dělal na mém místě. Jestliže se v jiných případech řada z vás zaklíná tím, že máme policii nechat konat bez tlaku, tak to prosím čiňme i nyní,“ řekl na plénu.

A i přesto, že dříve uvedl, že bude viník dopaden v řádu hodin, bylo z jeho slov patrné, že se vyšetřování do finále zdaleka neblíží. „Nafackoval bych si za to, že jsem dříve vyjádřil víru, že nalezení viníka bude rychlejší,“ uvedl.

Už je z kola venku?

U řečnického pultíku na to obratem reagoval Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Pozastavoval se nad tím, proč tedy trvá vyšetřování již déle než padesát dní, zatímco vyloučit několik subjektů včetně Dezy z okruhu podezřelých zabralo jen několik hodin.

Zároveň připomněl, že byla vyřazena právě na základě šetření České inspekce životního prostředí, která spadá pod Brabcův resort. „Občané se přitom o výskytu kyanidu dozvěděli až za čtyři dny. Jenom mě překvapuje, že se tak rychle vědělo, kdo to určitě neudělal,“ řekl lidovec.

Možné pochybnosti jsou podle něj o to silnější, jelikož Deza původně tvrdila, že s kyanidem nenakládá, i když se velmi rychle zjistil opak. „Buď někdo mlžil, nebo neví, co se tam děje. A také by stálo za zjištění, proč firma provedla nestandardní analýzu odpadních vod již následující ráno, kdy o havárii ještě nikdo nevěděl,“ uvedl.

Pekarová Adamová: Příliš mnoho otazníků

Poté si vzala slovo předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Brabcovi vyčetla, že bylo na vyšetřování uvaleno informační embargo, a ptala se, kdo o tom rozhodl. „Je kolem toho případu příliš mnoho otazníků,“ podotkla.

Také ji zajímalo, zda pokud se případ nevyšetří, vyvodí z toho ministr politickou odpovědnost a rezignuje na svůj post v čele úřadu. „Jste nejdéle sloužící ministr v historii, a tak určitě zkušený a můžete říct, zda je u ekologické katastrofy těchto nebývalých rozměrů, jež je takto dlouho vyšetřována, šance, že bude viník dopaden,“ uvedla poslankyně.

„Žalujte mě”

Podle Brabce však rozhodla o embargu hned na začátku policie a dodal, že si nedovede představit, že by se případ nevyšetřil. „Ve společnosti by zůstala pachuť. Je v mém zájmu, aby byly pochybnosti co nejdříve rozptýleny,“ uvedl.

Zároveň podotkl, že není vyloučeno, že policie prošetří i původní scénáře a Dezou se bude opět zabývat.

V emotivní reakci poslance dále vyzval, aby v případě, že mají podezření, že pochybil, podali trestní oznámení. „Věřte mi, že nejsem žádný podvodník a nikoho nekryju. Uráží mě, že si to vůbec můžete myslet,“ uvedl.

Před schvalováním jednotlivých usnesení k případu však poslanci zjistili, že nejsou usnášeníschopní, a tak na hlasování nedošlo. Jednotliví zástupci poslaneckých klubů pak začali vystupovat a uvádět, kdo chybí. „Velmi prořídlé řady jsou u ČSSD a komunistické strany,“ zdůrazňovala Pekarová Adamová.