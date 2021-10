Za pyrotechniku na stadionech bude hrozit pokuta i zákaz vstupu

Novela počítá s pokutami až do 100 tisíc korun v případě opakovaného použití pyrotechniky při sportovních utkáních i v souvislosti s jejich konáním. Pachatelům bude hrozit také zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhlo ministerstvo vnitra nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů. Vztahovat se to má také na drogové přestupky.