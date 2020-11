Za prezidentskou milostí pro recidivistku stojí její nezletilá dcera s depresemi

Matka pěti dětí měla soudně odložený výkon trestu odnětí svobody do letošního 21. listopadu, a to kvůli péči o nejmladšího potomka. Nejnovější žádost o milost si podala sama a odůvodnila ji vážnými humanitárními důvody. Napsala, že její nejstarší dcera trpí depresemi a že se obává o dívčin život.

Zeman svou šestnáctou milost odůvodnil jak závažným duševním stavem dcery, tak i tím, že se žena o svých pět dětí vzorně stará. To podle Hradu potvrdila vedoucí místně příslušného oddělení sociálněprávní ochrany dětí i ředitelka azylového domu, kde nyní omilostněná žena s dětmi přebývá. Kdyby nastoupila do vězení, musely by děti do dětských domovů. Prezident milost udělil pod podmínkou, že se žena do tří let nedopustí úmyslného trestného činu.