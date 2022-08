Za prezidenta, kterému nehrozí kriminál. Milion chvilek chce Babišovi zavařit

„Naše úsilí směřuje k tomu, že chceme na Hradě demokrata. Pokud se ptáte na Andreje Babiše (ANO), ten jednoznačně demokratickým kandidátem není. Byl nepochybně demokraticky zvolen a mohlo by se stát, že by byl demokraticky zvolen i nyní. Nicméně to z něj demokrata nedělá,“ řekla Právu Jochmannová, podle níž by trestně stíhaný člověk ve střetu zájmů neměl být prezidentským kandidátem.