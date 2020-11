Za odmítnutí testů hrozí seniorům v domovech pokuta až tři miliony korun

„Pobytová zařízení by měla klientům a jejich příbuzným vysvětlit, že pokud se nepodrobí vyšetření, hrozí jim sankce ze strany místně příslušné hygienické stanice. A pokud by i po tomto sdělení klient test nadále odmítal, měli by to poskytovatelé služeb nahlásit hygieně k dalšímu postupu,“ řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

„Nemohou to na klientovi vymáhat, pokud se odmítá nechat odebrat. Jiná situace by byla, kdyby měl nějaké klinické příznaky a odmítal se odebrat, tak by musel být izolován. Pokud nemá příznaky a v objektu žádný výskyt infekce není, tak to musí být zapsáno do dokumentace a zařízení to musí respektovat,“ řekla Jágrová Novinkám ve chvíli, kdy zbýval do zahájení testování necelý den.