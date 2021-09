Za odevzdaný poklad dostal půl milionu

K nálezu došlo při rekonstrukci zahrady. „Vůbec nic jsme netušili. Bagr hrábl do země, trefil přesně keramickou nádobu, ve které to bylo, a polovinu mincí roztáhl po zahradě,“ prozradil Právu k objevu z června 2016 muž středních let, jehož totožnost redakce zná, ale na jeho přání jméno nezveřejňuje.