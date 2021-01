Za měsíc nenasbíralo Minářovo Lidé PRO ani pět procent potřebných podpisů

Minář má za to, že je ČR v krizi, jelikož se podle něj zasekla a přešlapuje na místě. „Příčinou je stav naší politiky. I ta je v krizi. Musí přijít něco nového, svěží vítr, noví lidé do politiky, poctiví a schopní, kteří umí naslouchat,” uvádí ve videu na webu projektu.

Jak však nyní ukázal průzkum agentury Median pro Seznam Zprávy, pouze 19 procent oslovených souhlasí s tím, že Minář opustil Milion chvilek, aby se zapojil do politického dění s novým projektem. Polovina lidí je proti a třetina na to nemá žádný názor. Podle analytiků navíc většina veřejnosti ani důvodům, proč vstoupil do politiky, nerozumí.