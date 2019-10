Pomoc, či zabití? Poslankyně ANO chce zavést eutanazii

Politici opět otevřeli diskusi o tom, zda bude v Česku možné legálně usmrcovat nevyléčitelně nemocné, trpící pacienty. Poslankyně Věra Procházková (ANO), která chce do začátku příštího roku předložit zákon, jenž by do českého právního řádu zavedl eutanazii, uspořádala ve Sněmovně konferenci, na které vystoupili experti z evropských zemí, kde je eutanazie už uzákoněná.