Z koronavirových statistik v Česku zmizeli dva mrtví, někdo je tam předtím omylem připsal

„Občas se to stane. My se snažíme dávat čísla hned online, pokud by to mělo být jisté na 200 procent, tak bychom to museli dělat jednou za tři dny. Ta data z laboratoří a hygienických stanic, která se u nás potkávají, se musí ještě ověřovat. Může tedy docházet v horizontu jednoho až tří dní k nějakým změnám ve statistikách,“ vysvětlila.