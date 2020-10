Vozí nám mladší pacienty a v těžších stavech

„Na jaře byl ten příjem pacientů, když to srovnám, pozvolnější. Nyní je to chaotické, jde to rychle a jejich stavy jsou velmi vážné. Na rozdíl od jarních měsíců, kdy to byli lidé důchodového věku se spoustou přidružených diagnóz, nyní jsou to i mladší ročníky, i čtyřicátníci, v produktivním věku,“ uvedla Burešová.