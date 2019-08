Wintr: Pokud nebude podána žaloba, prezidenta už v mezích nikdo neudrží

Prezident ztrácí svůj úřad veřejným vyhlášením nálezu a ztratil by také způsobilost úřad znovu nabýt. Jeho pravomoci by se rozdělily mezi premiéra a předsedu Sněmovny a do 90 dní by se musely konat nové volby. ÚS žádnou lhůtu nemá, ale jistě by to projednával přednostně, muselo by proběhnout ústní jednání, takže minimálně několik týdnů by řízení zabralo.