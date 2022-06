VZP na léčbu Ukrajinců vyplatila zatím 150 milionů

Náklady na léčbu ukrajinských běženců odhaduje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) do konce roku na 3,9 miliardy korun. Většina uprchlíků se však zatím do systému VZP pouze zaregistrovala, do dubna, tedy za první dva měsíce od začátku agrese Ruska, zaplatila VZP za léčbu Ukrajinců 150 milionů, sdělil předseda správní rady VZP a poslanec za KDU-ČSL Tom Philipp.