Vzácná shoda ve vedení Prahy: Koalice slibuje do roku 2022 otevřít muzeum totality

Nyní je podle ní třeba vybrat vhodný objekt. Do listopadu by chtěla mít návrh, který budou moct projednat zastupitelé. Praha má nyní vybraná asi čtyři místa, která jsou ve vlastnictví hlavního města, mezi nimi je i památník Stalina na Letné.

Právě zde ale nechce památník starosta Prahy 7 a předseda zastupitelů koaliční Prahy sobě Jan Čižinský. „Muzeum podporujeme. Samozřejmě jsme ale proti tomu, aby to bylo v prostorách pod Stalinem, protože podle nás se na to nehodí i vzhledem k parku. Domníváme se, že jsou ve hře různé varianty i třeba to, že by bylo muzeum rozdělené na několika důležitých místech,” řekl Novinkám předseda Prahy sobě Jan Čižinský.